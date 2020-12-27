Возлюбленная шоумена Александра Реввы Анжелика показала яркий кадр с пробежки

Как сообщает Politeka.net, Анжелика Ревва очень хозяйственная и знает как устроить для мужа отдых после рабочего дня. Кроме того, она активно ведет свою страницу в сети Instagram, где показывает фото из повседневной жизни, а также снимки с работы и профессиональных фотоссесий.

На этот раз, Анжелика Ревва, супруга российского комика и певца Артура Пирожкова, показала в Instagram кадр, на котором позирует посреди пляжа.

Анжелика следит за своей фигурой и активно занимается спортом. Иногда она отправляется заниматься на свежий воздух.

Недавно она отправилась на пробежку в комфортном образе, примерив спортивный наряд. Черный комплект – куртку на замке и однотонные шорты-легинсы – она дополнила кепкой с широким козырьком. На поясе звезда носит сумку-бананку в тон наряду.

Дополнили лук часики, а еще девушка сделала себе стильный маникюр. Выглядела она ярко и весьма соблазнительно: удобные вещи подчеркнули спортивную фигуру Анжелики, сделав акцент на железном прессе, тонкой талии, точеных руках и ногах. При этом на ее лице нет ни грамма макияжа.

В посте она напомнила, как важно беречь природу, используя вместо магазинных пакетов, эко-сумки и сумки-авоськи.

Неудивительно, что пользователи сети неприменули отметить настолько прекрасно выглядит Анжелика и засыпали ее комплиментами:

"Анжелика вы просто красавица и королева всего мира да что там мира земли и космоса", "Какая вы красивая!", "Богиня😍❤️".

Напомним, что Артур Пирожков прижался к фигуристой жене и взбудоражил образом в коже.

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