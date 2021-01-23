Приемная дочь Алексея Потапенко (Потапа) Наташа Горовая показала яркие семейные кадры на отдыхе

23-летняя дочка экс-супруги Потапа Наташа сейчас наслаждается отдыхом на Мальдивах, где вместе с ней находятся мама и 11-летний брат. На своей странице в Instagram она создала красивую подборку ярких семейных снимков и рассказала о семейных традициях, пишет Politeka.net.

Наташа Горовая показала серию кадров, где она позирует вместе с мамой и братом на солнечном пляже на фоне лазурной морской глади. Дочка с мамой, словно подружки, веселятся и радуются беззаботной атмосфере, держась за руки, обнимаясь и улыбаясь друг другу.

На первом кадре Наташа в милом белоснежном платьице подмигивает на камеру, пока ее мама, Ирина Горовая, наклонилась вперед и что-то говорила сквозь смех. На втором кадре мама нежно обняла уже взрослую дочку и с нескрываемым чувством любви поцеловала ее в щечку. Наташа при этом сладко зажмурилась и тоже сложила губки как при поцелуе.

Наташа на одном из снимков подошла к маме и крепко обхватила ее руками, пока Ирина прижималась к ней плечом. На двух других снимках девушка развлекалась с младшим братом, который лежал на матрасе, веселилась и смеялась вместе с ним.

Приемная дочь Потапа в своей публикации рассказала о замечательной семейной традиции, которую каждый из них строго соблюдает.

"А ведь как же это круто, иметь такую семью с которой вы создаёте традиции - как, например, замечать 10 классных вещей за день",- делится с подписчиками Наташа.

По ее словам все члены семьи мотивирую друг друга и находят общие увлечения, а также умеют веселиться все вместе и шутить.

"Самое главное здесь - это частичка "МЫ". Мы вместе, мы любимы и мы одно целое. Я настолько люблю свою семью - это для меня самый ценный подарок судьбы. Люблю",- пишет Горовая.

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