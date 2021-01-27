Бывшая жена Алексея Потапенко Ирина Горовая похвасталась теплыми семейными снимками на отдыхе

Экс-супруга Потапа Ирина Горовая продолжает знакомить своих подписчиков в Instagram яркими снимками с отдыха на Мальдивах, где она находится вместе с детьми. Последней ее публикацией стала красивая и яркая семейная фотосессия на фоне морского пейзажа, пишет Politeka.net.

Ирина Горовая на своих фотографиях показала, что отдых вместе с детьми может принести множество незабываемых эмоций и впечатлений.

На первом снимке Ирина Горовая в голубом купальнике обнимает своих детей: дочь Наташу и сына Андрея. Все члены звездного семейства стояли на деревянном пирсе и улыбались, пока морской ветер ненавязчиво играл с их волосами.

Наташа Горовая надела свой розовый купальник, в котором ее фигурка казалась еще стройнее и привлекательнее, и смотрелась рядом с мамой как ее подружка. Сын Ирины Горовой стоял в одних синих шортах, положив руки на талию.

На других снимках Ирина Горовая обнимала своего подросшего сына и любя целовала его в щеку, пока Андрей шутя показывал на камеру свои бицепсы.

Отдельного внимания заслуживает теплый и яркий снимок детей Горовой, которые крепко сжали друг друга в объятиях и наслаждались тем, какие взаимоотношения царят между братом и сестрой несмотря на довольно большую разницу в возрасте. Андрей даже прикрыл от удовольствия глаза, когда Наташа обняла его.

После крепких объятий Наташа продолжила играть с братом и даже игриво и по-детски показала на камеру язык.

Одним из первых, кто отреагировал на публикацию Ирины Горовой, стал ее бывший муж Алексей Потапенко, который просто, с любовью и гордостью написал в комментарии "Мои!!!".

Также Ирина Горовая обновила свой сторис, где вместе с сыном наслаждалась купанием в теплой морской воде под деждем. Ирина И Андрей бегали по пляжу, радуясь беззаботному отдыху.

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