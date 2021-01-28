12-летний сын продюсеров Потапа и Ирины Горовой напугал далеким от спорта телом
Отправившись на Мальдивы со своими детьми, продюсер Ирина Горовая щедро "разбавляла" свою страничку в Instagram семейными снимками с отдыха, но фотографии Андрея, 12-летнего сына Потапа, вызвали у поклонников много вопросов, пишет Politeka.net.
На одном из снимков Ирина Горовая в купальнике позирует на пирсе вместе с дочкой Наташей в том же наряде для купания и сыном Андреем, который надел темные шорты с "веселым" принтом. И хотя семья выглядит гармонично, поклонники Ирины Горовой осудили внешний вид 12-летнего мальчика и его тело.
Подписчики пришли к выводу, что ребенок далек от спорта и совсем не ухаживает за своим телом, о чем говорит проглядывающийся на животе "жирок" и пухленькие ноги подростка, которые поклонники оценили как "отечность". К тому же многие написали, как сильно вырос сын Потапа, взяв от отца его высокий рост и телосложение.
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"Ля, у малого жидкий пресс", "Что с ногами у ребенка? Отечность?", "Спортом не занимается", "Андрюха скоро всех перерастёт, ввесь в папку", "Анрюшка такой дядька уже", "Ого, малой кабанчик стал",- написали фолловеры под публикацией Ирины Горовой.
Несмотря на критику некоторых большинство поклонников Горовой все же отметили, насколько счастливая семья на фотографии, и оценили точеную фигурку звездной мамы и подчеркнули, насколько молодо она выглядит рядом с детьми.
"Вы смотритесь, как сестры и брат", "Молодцы! Какая хорошая фигура у мамы!", "Красивая мама, красивый сын и вообще, замечательная семья", "Эти моменты будут самыми запоминающимися для них", "Афигенная мама! Крутая семья!!! Дети - настоящие, чистые", "От Вас идет безграничная любовь к детям, а от них к Вам",- написали поклонники в соцсети.
Также на публикацию Ирины Горовой немедленно отреагировал отец Андрея и ее бывший муж Алексей Потапенко, который с любовью и гордостью написал в комментариях "Мои!".
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