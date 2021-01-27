Колишня дружина Олексія Потапенка Ірина Горова похвалилася теплими сімейними знімками на відпочинку

Екс-дружина Потапа Ірина Горова продовжує знайомити своїх передплатників в Instagram яскравими знімками з відпочинку на Мальдівах, де вона знаходиться разом з дітьми. Останньою її публікацією стала красива і яскрава Сімейна фотосесія на тлі морського пейзажу, пише Politeka.net.

Ірина Горова на своїх фотографіях показала, що відпочинок разом з дітьми може принести безліч незабутніх емоцій і вражень.

На першому знімку Ірина Горова в блакитному купальнику обіймає своїх дітей: дочку Наташу і сина Андрія. Всі члени зоряного сімейства стояли на дерев'яному пірсі і посміхалися, поки морський вітер ненав'язливо грав з їх волоссям.

Наташа Горова одягла свій рожевий купальник, в якому її фігурка здавалася ще стрункішою і привабливішою, і виглядала поруч з мамою як її подружка. Син Ірини Горової стояв в одних синіх шортах, поклавши руки на талію.

На інших знімках Ірина Горова обіймала свого сина і люблячи цілувала його в щоку, поки Андрій жартома показував на камеру свої біцепси.

На окрему увагу заслуговує теплий і яскравий знімок дітей Горової, які міцно стиснули один одного в обіймах і насолоджувалися тим, які взаємини панують між братом і сестрою попри досить велику різницю у віці. Андрій навіть прикрив від задоволення очі, коли Наташа обійняла його.

Після міцних обіймів Наташа продовжила грати з братом і навіть грайливо і по-дитячому показала на камеру язик.

Одним з перших, хто відреагував на публікацію Ірини Горової, став її колишній чоловік Олексій Потапенко, який просто, з любов'ю і гордістю написав у коментарі " мої!!!".

Також Ірина Горова оновила свій сторіс, де разом з сином насолоджувалася купанням в теплій морській воді під деждем. Ірина та Андрій бігали по пляжу, радіючи безтурботному відпочинку.

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