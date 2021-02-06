Украинский исполнитель и продюсер Потап произвел фурор в сети, опубликовав фото 20-летней давности

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Потап опубликовал снимок, на котором ему 18 лет. На фото трудно узнать известного исполнителя, ведь он позирует с роскошной шевелюрой. Кроме этого, в 18 лет рэпер был очень худым.

В комментариях поклонники и коллеги Потапа стали обсуждать имидж артиста в молодости. Кроме этого, они начали сравнивать его с разными артистами и зарубежными звездами.

«Жесть конечно», «Похож на Мэтью Макконехи», «Вам идёт с волосами))) как из сериала Район Беверли Хиллс», «На этой фото на Юрка Юрченка похож:))», «Как же вашим с Настей детям повезёт с волосами, раз у обоих такая шевелюра роскошная», «Олег Винник на минималках», «Оооооо!!!! Ты прекрасен», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что большую часть своей карьеры Потап предпочитает носить короткую стрижку. Еще чаще он бреет голову. Именно поэтому фото с длинными волосами вызвало столько эмоций у подписчиков артиста.

Ранее мы писали, что в сети опубликовали кадры, на которых Потап делает предложение Насте Каменских. Как известно, пара долгое время скрывала свои отношения.

Напомним, что Потап в деловом костюме ошарашил сходством во внешности с Кошевым из "Квартал 95": "Ну прям братья...".

Как сообщала Politeka, Потап в модном бутике внезапно решил рассказать украинцам, как надо жить: «Тяжело? Сделайте...».

Также Politeka писала, что 39-летний Потап засветил полный рот брекетов, Дорофеева в восторге: "Зри!".