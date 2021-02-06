Украинский исполнитель и продюсер Потап произвел фурор в сети, опубликовав фото 20-летней давности
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Потап опубликовал снимок, на котором ему 18 лет. На фото трудно узнать известного исполнителя, ведь он позирует с роскошной шевелюрой. Кроме этого, в 18 лет рэпер был очень худым.
В комментариях поклонники и коллеги Потапа стали обсуждать имидж артиста в молодости. Кроме этого, они начали сравнивать его с разными артистами и зарубежными звездами.
«Жесть конечно», «Похож на Мэтью Макконехи», «Вам идёт с волосами))) как из сериала Район Беверли Хиллс», «На этой фото на Юрка Юрченка похож:))», «Как же вашим с Настей детям повезёт с волосами, раз у обоих такая шевелюра роскошная», «Олег Винник на минималках», «Оооооо!!!! Ты прекрасен», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что большую часть своей карьеры Потап предпочитает носить короткую стрижку. Еще чаще он бреет голову. Именно поэтому фото с длинными волосами вызвало столько эмоций у подписчиков артиста.
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