Український співак і продюсер Потап знає, як дивувати своїх фанатів

Нове фото з'явилося в його особистому мікроблозі Instagram.

Так, Олексій Потапенко похвалився знімком, який було зроблено під час зйомок нового випуску "Ліги Сміху".

Чоловік Насті Каменських зізнався, що обожнює цей гумористичний проект, адже в новому сезоні ведучим став Євген Кошовий.

"ОтроЖЕНЯ і я! Обожнюю Лігу Сміху, тепер вона в 2 рази смішніше в парі з моїм улюбленим ведучим Євгеном Кошовим, а як ви думаєте ,хто нові судді?",- поцікавився Потар у своїх шанувальників.

Фанати миттєво відреагували на публікацію і залишили під нею тисячі лайків.

"Лисі брати", "вже перебір, двоє лисих", "красунчики", "ми вже знаємо", "Прямо брати", "Двоє зі скриньки", "обожнюю Лігу сміху і всіх вас", "Ну прям брати", "Бабкін, Баклан, і ще тітонька", " Вам дуже добре в костюмах. Стильно, солідно", - написали шанувальники в коментарях під фотографією.

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Потап закликав шанувальників витрачати свій дорогоцінний час виключно на вирішення своїх проблем.

А публікацію Потап доповнив фотографією з видом на засніжений Київ.

Публікація сподобалася шанувальникам і вони завалили чоловіка Насті Каменських і подякували йому за мотивуючий пост.

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