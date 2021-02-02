Потап "заселфився" на Подолі, і розповів фанатам як потрібно жити

Відомий музикант, хіп-хоп співак і продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, нечасто радує шанувальників своїми фото, проте якщо вже розміщує фотографії, то вони наповнені підтекстом та змістом. Цього разу, передає Politeka.net, Потап зробив селфі під яскравими променями сонця у квартирі на Подолі.

Потап для фото надів жовтий худі, він підставив обличчя сонячним променям, і подивився вгору, в небо. У своєму блозі продюсер вирішив дати пораду всім друзям, хто підписаний на його оновлення. Музикант написав мудрі слова, які, на його думку, допоможуть всім знайти своє щастя і пізнати самого себе.

Потап розповів, що необхідно сфокусуватися на своїх проблемах і не жити не своїм, чужим життям.

Після того як фокус буде сконцентровано на самій людині, тоді настане справжнє життя: «там, де фокус там і життя, там і зростання, і близьким стане набагато краще», - написав знаменитий музикант.

Шанувальники повністю погодилися з Потапом, вони також упізнали знаменитий київський Поділ, про що не забули повідомити в коментарях:

"Житній ринок 😜. Мій улюблений і рідний поділ!», «Omg😍 правильні слова 🙏🏼", "Цим постом, Олексій, ви сьогодні зібрали в купу мої думки, мою душу, спасибі!!!», - написали розчулені до глибини душі шанувальники.

Раніше Потап скаржився на позитиву, що той бурчав на нього за довгі пости, які той нібито не читає. Однак шоумен не став слухати колегу, і продовжує писати, залучаючи змістом і якістю своїх читачів.

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