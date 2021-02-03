Украинская певица Настя Каменских, которая недавно потеряла отца, обратилась к поклонникам

Как передает Politeka.net, новый пост появился на странице артистки в Instagram.

Каменских поблагодарила всех, кто выразил ей поддержку в этот непростой период. Певица также опубликовала свое фото, где запечатлена в черном объемном свитере.

«Друзья мои, я получила от вас столько тепла и добрых слов. Вы такие светлые, душевные и чувствующие люди. Благодарю каждого из вас за невероятную поддержку и энергию добра», - написала певица.

Каменских добавила, что старается отплатить всем своим творчеством.

Я очень надеюсь, что моя музыка, песни, мои видео, все, что я делаю - дарит вам столько же счастья, вдохновения и радости, сколько дарите мне вы! Спасибо ❤ Люблю вас и желаю, чтобы каждый день был счастливым!

На такое проникновенное обращение бурно отреагировали в Сети.

«Настя, спасибо тебе», «Безумно любим, и благодарим за всё, что вы делаете для нас», «Девочка, душевная красота веет от тебя, счастья», «Настенька, мы тебя очень любим, счастья, любви тебе красивая малышка❤», - пишут к комментариях.

Напомним, отец Насти Каменских ушел из жизни 25 января.

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