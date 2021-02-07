Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как проводит вечер дома со своими подругами

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

Так, Настя устроила себе тихий уютный вечер в кругу близких людей.

«Наш воскресный вайб: Посиделки дома с близкими, разговоры обо всем на свете и такой уют. Всем сердцем люблю такие выходные и то тепло, которое после них чувствуешь», - написала певица.

Она добавила, что благодаря близким людям получает энергию и неповторимые эмоции.

«Поэтому время с ними - самое бесценное», - подчеркнула Настя.

На фото она сидит на диване в компании своих подруг. На руках певица держит свою собачку Мими. На фото Каменских выглядит по-домашнему просто и расслабленно. Звезда одета в простую толстовку и шорты. Она сидит, широко расставив ноги и положив между ними подушку.

Поклонники знаменитости не смогли пройти мимо ее поста.

«Извините, ну вы хотя бы извинились перед Тиной Кароль. Оля Полякова уже это сделала», «Смотрю фото и слезы наворачиваются. Мои родные живую за 2 тыс км от меня, безумно скучаю», «Хороший вечер в компании близких людей», «Прекрасные девочки, Лев и собачульки», «Весьма шикарно сидите», - пишут люди.

Напомним, соблазнительная Каменских козырнула "шелковым" телом, показавшись в полный рост: "Женщина-мечта".

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