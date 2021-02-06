Украинская певица Настя Каменских, которая недавно потеряла отца, устроила семейный вечер вместе с близкими

После потери отца Настя задумалась о жизни, семейных ценностях и о том, как важно беречь близких. Певица также принялась чаще показывать, как учится и как мотивирует себя заниматься важными делами. Примечательно, что звезда все чаще показывает себя без прикрас.

В этот раз Настя поделилась домашними кадрами из застолья с близкими. В простой майке, без макияжа и укладок, звезда позировала рядом с мамой, мужем и друзьями. Также Каменских показала украшенный дорогой стол и вкусности.

Домашний вид Насти без украшений с вечерним макияжем напомнил всем маму звезды, которая также позировала на фото, удивляя красотой и естественностью.

Также Каменских поблагодарила всех, кто выразил ей поддержку в этот непростой период.

"Благодарю каждого из вас за невероятную поддержку и энергию добра. Я очень надеюсь, что моя музыка, песни, мои видео, все, что я делаю - дарит вам столько же счастья, вдохновения и радости, сколько дарите мне вы!", - написала Настя.

На такое проникновенное обращение бурно отреагировали в Сети.

«Настя, спасибо тебе», «Безумно любим, и благодарим за всё, что вы делаете для нас», «Девочка, душевная красота веет от тебя, счастья», «Настенька, мы тебя очень любим, счастья, любви тебе красивая малышка❤, все благодаря тебе», - пишут к комментариях.

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