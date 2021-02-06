Популярная украинская певица Настя Каменских в романтичном образе рассказала о важности любви для каждого человека

В преддверии Дня всех влюбленных звезда поделилась в Инстаграм эмоциональным постом на злободневную тему. Об этом пишет Politeka.net.

«Любовь - самое прекрасное чувство и его хочется проживать и дарить каждый день своей жизни. А сейчас, в канун самого романтичного праздника в году, желание говорить, слушать, петь и читать о любви становится еще сильнее!», - написала певица.

Свою публикацию она сопроводила милым фото, на котором позирует в непривычно нежном для себя образе. Так, певица надела бледно-сиреневый костюм, изюминкой которого стал топ с рукавами-фонариками и глубоким декольте.

Волосы певица собрала в тугой пучок с выбивающимися завитыми локонами. Дополнил ее образ легкий макияж.

Певица также предложила поклонникам рассказать, что для них значит любовь.

Фанаты Каменских тут же отреагировали на ее публикацию.

«Любовь для меня - это взаимопонимание, забота и теплота чувств между двумя любящими сердцами», «Какая ты очаровательная», «Любовь - это гармония», «Невероятная», «Невероятно красивая», «ты самая лучшая, желаю счастья здоровья и всего самого наилучшего», «Как вы похудели?», - пишут в комментариях.

Напомним, как влюбленный Потап уговорил Настю Каменских стать его женой, в Сеть слили видео: "Сделать хр*нь".

Как сообщала Politeka, Осадчая показала свой зимний дом и роскошную территорию по соседству с Потапом и Каменских.

Также Politeka писала, что фигуристая Каменских в латексных лосинах показала свои "бутоны" на морозе: "Oh my god какая красотка".