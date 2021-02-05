В Сети всплыли кадры, как Потап уговорил Настю Каменских стать его женой

Известная звездная пара Настя Каменских и Потап, одна из самых популярных музыкальных пар, которую обожают миллионы фанатов, не перестают радовать своих поклонников. Как передает портал Politeka.net, в Сети становится вирусным архивное видео, в котором Потап делает предложение Насте.

Видео опубликовано в YouTube-канале theLime. Кадры сняты на стройке их с Настей дома, в то время, как строители только выкладывали стены. В первых кадрах ролика, Потап, в свойственной ему манере говорит: "Настенька, в этот прекрасный день я хочу сделать такую хр*нь!" В этот момент рэпер достает из старой металлической коробки шкатулку, в которой находится колечко. Разволнованный мужчина продолжает "…Я хочу быть навсегда с тобой. Ты будешь моей женой?".

Продюсер протянул Насте шкатулку, и она не смогла сдержать эмоции, расплакавшись от счастья она сказала "да".

Ранее Потап сознался, что рассказал Насте о том, что строители, когда строили фундамент строители нашли старинную шкатулку, и предложил поехать посмотреть. Но на самом деле, он шкатулку с кольцом купил заранее, чтобы сделать сюрприз любимой.

Поклонники в комментариях описали весь спектр эмоций, которые возникли от увиденного. Одни были рады за пару, и пожелали им прожить счастливой семейной жизнью, другие упрекнули в неискренности…

"З дитинства це був мій улюблений дует ♥️ Я завжди хотіла щоб вони були разом. І все ж таки це сталося♥️ Щастя їм", "Очень красивая пара, дай Бог чтобы они прожили до бриллиантовой свадьбы🌷🌹❤❤❤", "Якось не щиро!", "Кому это надо, уже не молодые", "Нам это так надо!"," ... Я хочу такую хр*нь!" ....", "А фотографа они с собой и в постель приглашают? 😆"

Ранее на Politeka.net писали Каменских в белье с подвязками превзошла себя, отбросив приличия на съемке: "Это не для детей уже".

Politeka также писала о том, что прямолинейный Потап жестко объяснил украинцам, как надо жить: "Думайте о себе, и тогда..."