Известная певица Настя Каменских примерила дерзкий образ в одном белье для новой фотосессии

После заметного похудения, к которому звезда стремилась многие годы и решила исправить себя и свои привычки постепенно, артистка преобразилась до неузнаваемости. Теперь певица с гордостью демонстрирует формы, хвастается фигурой в бикини и снимается для обложек журналов.

Каменских не скромничает, как видно на одном из фото, теперь звезда не скрывает тело от камер и всячески подчеркивает привлекательные изгибы в белье. Стильный комплект с подвязками темно-синего с черными цветами выгодно почеркнул идеальный тон кожи Каменских. А мокрые локоны и спущенная с плеч шуба придали образу дерзости.

У Каменских есть ряд простых «секретов» красоты, которые помогают ей быть на высоте. Среди которых: строгий режим дня, сон после десяти и ранний подъем с последующей разминкой и пробежкой. Каменских питается дробно и полностью отказалась от вредных продуктов.

«Пью много воды. Иногда организм подает нам сигналы, которые мы расшифровываем как голод. На самом же деле, нам часто просто хочется пить», - однажды говорила Настя.

Ранее Каменских надела белое кружевное платье с огромным декольте почти до пояса, которое едва прикрыло ее бюст. Образ дополнила элегантная прическа с двумя прядями, которые очертили ее лицо, и крупные серьги.

Фанаты сразу ответили:

"Ваши песни вдохновляют"; "Ваши лирические песни на украинском, вашим тембром это что-то невероятное"; "Просто огонь"; "Ты очень , очень Талантливая певица. Любим тебя"; "ради этого образа весь пирсинг даже сняла"; "Боже, какая красивая 😍 это не для детей уже, а для эстетики взрослых"; "Волшебная"; "Вы как водка в сельском магазе, которая ослепляет".

Напомним, что убитая горем Каменских показала свою маму, внезапно ставшую вдовой: "Настя, мои соболезнования...".

Как сообщала Politeka, уставшая Каменских выплеснула все свои чувства в лирическом видео после смерти отца: "Мурашки по коже".

Также Politeka писала, что грустная Каменских размякла в кресле после громкой премьеры, заговорив о личном: «Не упускайте момент…»