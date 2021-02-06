Украинская певица Настя Каменских удивила трогательным образом

Как передает Politeka.net, кадры появились на фан-страничке знаменитости в Instagram.



Отметим, Каменских 25 января, сообщила о смерти отца Алексея Жмура. Он был спортсменом и музыкантом. Артистка тяжело перенесла потерю родного человека.



Тогда она опубликовала видео с отцом, которое сняла на Новый год. В нем она нежно обнимает папу, а он поздравляет поклонников певицы с наступлением 2021 года.





Певица начинает понемногу приходить в себя, и не так давно представила публике новый клип, который посвятила покойному отцу.

Поклонники певицы растрогали кадрами со своей любимицей, на котором она улыбается сквозь слезы, добавленными с помощью фильтра соцсети.

"Вернись", - говорится в подписи к видео.

Напомним, как влюбленный Потап уговорил Настю Каменских стать его женой, в Сеть слили видео: "Сделать хр*нь".

Как сообщала Politeka, Каменских в белье с подвязками превзошла себя, отбросив приличия на съемке: "Это не для детей уже".

Также Politeka писала, что Каменских без макияжа в растянутом свитере впечатлила необычным увлечением: "Заяву на Потапа катаешь?".