Известная певица Настя Каменских поделилась домашним фото, на котором превратилась в учительницу без макияжа

Сейчас Настя сосредоточена на саморазвитии и принятии себя, о чем активно рассказывает в Инстаграм. Несколько дней назад у певицы умер любимый отец, поэтому она показывает в Инстаграм простые фото с личными замечаниями. В этот раз Настя позировала в светлом вязаном свитере свободного кроя.

При этом певица была без макияжа, украшений и укладки, в руках Каменских держала ручку, а на фоне перед ней можно заметить исписанный лист. По словам Насти под постом, сейчас важно идти вперед, пробовать и узнавать новое - без этого она не представляет своих дней.

«Любовь к изучению иностранных языков у меня появилась еще с детства и во многом благодаря моим родителям. Несколько раз я ездила по программам обмена во Францию и Италию, а после школы поступила в американский университет и училась полностью на английском языке. Для меня это был невероятный опыт познания мира, людей и их культур 🥰», - рассказала Настя.

Поклонники же по-своему отреагировали на новое фото Каменских:

«Красавица наша 😍❤️; Красотка😍; Как познакомилась с Потапом ? 😁; Настя, мы тобой гордимся, пример, как можно взять всё в свои руки, и идти дальше❤️; Шикарная😍; Езжайте опять на море, там фотки лучше были)); Заяву на Потапа катаешь?😂😂😂; Зайка🔥;Красавица наша 😍❤️; Хорошо выглядите🌹; Красотка😍; Ви, Настю, дуже крута ❤️».

Также день назад Настя показала, как отправилась на радиостанцию, где дала интервью. Уже выходя после съемок, певица предстала в облегающих латексных лосинах и объемном пуховике. Ботинки на шнуровке, шапка и букет в руках дополнили ее образ, но главный акцент остался очевидным – худые ноги Каменских.

«Жить настоящим, помнить, благодарить и уважать прошлое, смотреть только вперёд - это большое счастье. Замечать каждую секунду, чувствовать, наслаждаться. Видеть добро и окружать себя добром. Любить ❤️ Открыто, от всего сердца. Не беречь любовь на потом - дарить ее людям, себе и всему миру. Здесь и сейчас. Один дубль и только один момент - здесь и сейчас», - написала Настя под постом.

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