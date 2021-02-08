Потап вызвал ажиотаж в Сети, показав настоящий "дзен"

Известный музыкант и продюсер Потап показал украинцам настоящую зиму, надев красный пуховик и поделился мудрыми мыслями. Свое фото музыкант разместил на своей странице в Instagram, пишет Politeka.

Музыкант сделал селфи в пуховике на распашку, сверкнув золотой цепью. Он проникновенно посмотрел в камеру, и выставил ладонь вперед.

В своем блоге Потап поделился свежими мыслями о том, как важно не концентрировать свою жизнь на обидах, и посоветовал не давать злости и ярости украсть драгоценное время. Также Потапа порекомендовал своим подписчикам обмениваться позитивной энергией и пытаться не мыслить деструктивно.

Прочитав мудрые мысли своего любимого, Настя растаяла и написала, как сильно любит своего супруга:

"Я люблю тебя", - написала Каменских, и в ответ услышала подтверждение любви к себе, Потап отреагировал: "А я тебя!"

Словами не описать восторга, который переживают фанаты, читая подобные сообщения в блогах своих кумиров. Они тут же отреагировали, назвав Потапа мудрецом, а Настину реакцию милой.

"Настя, это так мило😍", "Гарно дуже, однакові стилі💙🔥", "Я схожу с ума с их красоты 😍🔥" "Цепь - моё уважение❤️", "Какая гармония в вашей паре, счастья вам!", " Так и вижу как вы созидаете в гармонии оба...", "Самые правильные слова😌 Какая же Настя красивая, это что-то неимоверное❤️", - написали поклонники.

Кто-то из подписчиков серьезно подозревает, что Потап что-то нашел в машине в Штатах "что-то": "Щось в машині знайшли в Штатах це правда?", "Это мудрость, а она приходит с пониманием. 👏👏👏", "Браво Потап🔥🔥🔥", "Золотые слова, надо жить на позитиве, и побольше улыбается👏🙌❤️".

Напомним, Politeka сообщала, что подопечная Потапа Мишель Андраде в одном халатике потрясла «орешком» и вывалялась в снегу: бесстыдные кадры.

Ранее Politeka писала, что Горбунов подловил Потапа на съемках "Скаженого весілля 3", антураж на фото поражает: "Кто рано встает…"