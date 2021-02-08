Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, впечатлила бурными развлечениями

Как передает Politeka.net, у себя в Тик Ток молодая звезда опубликовала видео, на котором устроила настоящее шоу посреди снега. Мишель была одета в белый отельный халатик, ботинки и шлем. Она вышла на снег и начала соблазнительно танцевать. Сначала девушка станцевала энергичный тверк, после чего прошлась глубже в снег и решила вываляться в нем.

«До конца», - подписала видео звезда.

В комментариях красотке оставили несколько приятных слов.

«Лучшая без сомнений. Спасибо за настроение», «Круто», «Какая красотка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Мишель Андраде всего 23 года. Популярной ее сделало участие в шоу «Х-фактор», куда она пришла еще совсем юной. Именно там ее заметил продюсерский центр Потапа, который через несколько лет стал работать с артисткой.

Ранее мы писали, что знойная Мишель Андраде в микро-топе едва не выронила упругий бюст. Девушка поделилась горячим кадром, на котором позировала в очень миниатюрном топике. Мишель умостилась на полу, выпятив свое богатство. Судя по всему, фото было сделано в процессе танца.

Напомним, что роман между подопечным Потапа Позитивом и Мишель Андраде, фанаты в недоумении: "А жену не боится?".

Ранее Politeka информировала, что Мишель Андраде и Позитив подогрели слухи о романе, пару можно поздравить: «Такая атмосферная…».

Также портал Politeka писал, что Мишель Андраде устроила зажигательные танцы со звездой "Танців з зірками", кадры развлечений: "Вау".