Позитив і Андраде з'явилися на публіці в однакових нарядах

Мішель Андраде і Позитив засвітилися разом на студійному майданчику одного з українських телеканалів, де розповіли про новий трек, який вийшов у п'ятницю, 5 лютого. Фотосесію з кадрами в студії опублікувала Мішель Андраде на своїй сторінці в Instgaram, повідомляє Politeka.net.

Відомо, що парочка заспівала трек до телесеріалу "100 тисяч хвилин разом". Вже тривалий час в мережі ходять чутки про роман співаків. Фото були приурочені виходу треку "За сто тисяч хвилин". На кадрах Мішель і Позитив сидять на студійних стільцях і розглядають взуття один одного.

Видно, що пара музикантів вирішила надіти для фотосесії однакові наряди. Позитив одягнений в чорні штани, солдатського крою чоботи, і велюровий джемпер темно-бордового кольору.

У Мішель такі ж чобітки і штани, а щоб виглядати в тон своєму новому партнеру, дівчина пофарбувала кілька локон в отруйно-фіолетовий відтінок.

У самій студії на питання ведучого, "чи схожа для вас історія про яку співається у пісні та в серіалі", то Позитив сказав, що це близько всім парам, "те ж саме, і ми всі переживаємо".

Ведучі уточнили, що обидва музиканти мають свої "половинки". І запитали, як було перебувати на карантині. Позитив і Мішель стали навперебій радити якими повинні бути"ідеальні відносини".

Музиканти в один голос заявили, що якщо давати трохи вільного простору один одному, тим більше в умовах карантину, то у вас будуть ідеальні відносини.

Шанувальники тут же привітали співаків з новим хітом, і поділилися враженнями:

"Двое позитивних людей на одному фото😍", "І колір і пісня-бомба!!!", "Шикарна пісня", "👍 😍 шикарна Пісня👍 😍".

Сама Мішель в сторіс в коментарі до нового посту написала: "які ми смішні! Ну, вообщем, це і є ми!".

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