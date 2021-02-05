"Время и Стекло" воссоединяются? Дорофеева и Позитив встретились, от счастья эмоции зашкаливают

Надя Дорофеева встретилась со своей "половинкой" из распавшейся группы "Время и Стекло". Кадры встречи попали в Сеть. Как передает портал Politeka, на фан-странице Нади Дорофеевой, певица взобралась на руки к Позитиву, а тот затанцевал от счастья.

В ролике, Надя откинула голову и завизжала от удовольствия, а Позитив сказал, что со старыми вещами нужно расставаться. "У нас там есть склад…", - сказал репер и начал раскачивать Надю, как бы намереваясь бросить ее. Но знаменитая певица вцепилась в шею Позитиву и на миг не отпускала.

Конечно же это была шутка, ведь сам певец не собирался отпускать свое "сокровище", видно было, что парень счастлив встрече не меньше Нади. Парочка встретилась в присутствии Потапа и других участников группы MOZGI, которые и снимали видео встречи.

Фанаты на фан-странице не удержались от комплиментов, и засыпали своими эмоциями, которые вызвало у них видео:

"❤️❤️❤️", "Классные какие ❤️", "😂😂", "Красавцы 👍", "Shikarno Кадер! Всех Благ и Удовольствия!"

Известно, что Надя совсем недавно вернулась из теплых стран, где отдыхала со своим супругом Владимиром Дантесом. Пока Нади не было в стране, Позитив вместе с молодой горячей украинской певицей Мишель Андраде согласился брать участие в украинской версии "Орла и решки".

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