Известный певец Владимир Дантес рассказал о путешествиях и любимом напитке

Владимир Дантес на своей странице в Instagram рассказал о своих путешествиях за границу и признался, что первое, что он делает в путешествии,- это покупает кофе в сети Starbucks. Но вот с его сложным именем всегда возникают проблемы, пишет Politeka.net.

Владимир Дантес опубликовал несколько снимков, в которых фигурирует не только он и его гитара, но и любимый напиток - кофе из всемирно известной сети кофеен Starbucks. На одной из фотографий Дантес лежит на огромном кресле-мешке морковного цвета и пьет из фирменной чашки горячий напиток. Певец исподлобья смотрит в камеру, отдыхая практически на полу, пока его ноги удобно умостились на кожаном стуле.

На втором снимке Владимир Дантес показал свою чашку с надписью Starbucks и маркером написанный хэштэг #callmevladimir. По рассказу певца этот хэштег он придумал сам, когда столкнулся с тем, что бариста в разных странах никак не могли понять, как же правильно пишется его имя.

"Когда тебе делают там кофе, всегда спрашивают имя, чтобы написать на чашке. Оказалось, что моё имя супер сложное для иностранцев. Вова - они вообще не понимают. Смешно в Италии было, т.к моё имя созвучно для них со словом Uovo- яйцо. В Америке писали - Bloodimir, в Азии вообще - Ladimier. Короче, писали как хотели и слышали. И я придумал хэштэг- #callmevladimir",- рассказывает Владимир Дантес.

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Также он признался, что уже успел побывать в 75 странах мира, но все равно, первым, что он делал по прилету,- это направлялся в кофейню, чтобы купить кофе и круассан с шоколадом.

"Кофе из Старбакс - вкус путешествий. Он, как якорь, который ты бросаешь в новом городе/стране. Мне нравится там капучино и дабл эспрессо",- признался певец.

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