Известный певец Владимир Дантес рассказал о путешествиях и любимом напитке
Владимир Дантес на своей странице в Instagram рассказал о своих путешествиях за границу и признался, что первое, что он делает в путешествии,- это покупает кофе в сети Starbucks. Но вот с его сложным именем всегда возникают проблемы, пишет Politeka.net.
Владимир Дантес опубликовал несколько снимков, в которых фигурирует не только он и его гитара, но и любимый напиток - кофе из всемирно известной сети кофеен Starbucks. На одной из фотографий Дантес лежит на огромном кресле-мешке морковного цвета и пьет из фирменной чашки горячий напиток. Певец исподлобья смотрит в камеру, отдыхая практически на полу, пока его ноги удобно умостились на кожаном стуле.
На втором снимке Владимир Дантес показал свою чашку с надписью Starbucks и маркером написанный хэштэг #callmevladimir. По рассказу певца этот хэштег он придумал сам, когда столкнулся с тем, что бариста в разных странах никак не могли понять, как же правильно пишется его имя.
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"Когда тебе делают там кофе, всегда спрашивают имя, чтобы написать на чашке. Оказалось, что моё имя супер сложное для иностранцев. Вова - они вообще не понимают. Смешно в Италии было, т.к моё имя созвучно для них со словом Uovo- яйцо. В Америке писали - Bloodimir, в Азии вообще - Ladimier. Короче, писали как хотели и слышали. И я придумал хэштэг- #callmevladimir",- рассказывает Владимир Дантес.
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Также он признался, что уже успел побывать в 75 странах мира, но все равно, первым, что он делал по прилету,- это направлялся в кофейню, чтобы купить кофе и круассан с шоколадом.
"Кофе из Старбакс - вкус путешествий. Он, как якорь, который ты бросаешь в новом городе/стране. Мне нравится там капучино и дабл эспрессо",- признался певец.
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