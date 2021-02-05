Популярная украинская певица, экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похулиганила в домашнем образе

Как пишет Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию свежих фото, сделанных во время развлечений в квартире. Девушка нарядилась в серые джинсы на высокой талии, экстремально короткий черный топ и кофту с длинными рукавами такого же цвета, которую пикантно приспустила ниже плечей.

Надя Дорофеева устроила необычную фотосессию в корридоре и похвалилась своей гибкостью. Для некоторых снимков она высоко задрала босые ноги, а на других изгибалась, приложив палец к губам, и поиграла со своими волосами. Девушка также продемонстрировала свою стройную фигуру благодаря обнаженному животу.

"Не знаю как у вас, но у меня самый распространеный ответ в любом чате - Аххахахахахаххаа А у вас?", - поинтересовалась певица у своих поклонников.

Комментаторы засыпали Дорофееву приятными комментариями, не забыв и о ее муже Владимире Дантесе:

"Ооооо Боже 🦋😍 Моя с тех пор, как я следую за тобой, определённо"; "Фигура, Надя, Фигура"; "О даааа, смех - это самое главное в жизни, без смеха жизнь не будет такой красочной"; "В эти мрачные дни ты сладкое солнце"; "Господи спаси и сохрани 😅 - Это мой постоянный ответ практически на все сообщения"; "Какая нереалочка 💛"; "Такая красивая просто глаз нельзя оторвать"; "малышка крутышка 💓"; "Владимир Дантес, ну ты жук! Повезло с Надей)"; "Похудала Надька капец как. Что, Дантес объедает?)".

Напомним, измученный и раздетый муж Дорофеевой Дантес поделился своей болью, кадры: "Просто треш..."

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