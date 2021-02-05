Позитив и Андраде появились на публике в одинаковых нарядах

Мишель Андраде и Позитив засветились вместе на студийной площадке одного из украинских телеканалов, где рассказали о новом треке, который вышел в пятницу, 5 февраля. Фотосессию с кадрами в студии опубликовала Мишель Андраде на своей странице в Instgaram, сообщает Politeka.net.

Известно, что парочка спела трек к телесериалу "100 тысяч минут вместе". Уже продолжительное время в Сети ходят слухи о романе певцов. Фото были приурочены выходу трека "За сто тысяч минут". На кадрах Мишель и Позитив сидят на студийных стульях и рассматривают обувь друг друга.

Видно, что пара музыкантов решила надеть для фотосессии одинаковые наряды. Позитив одет в черные брюки, солдатского кроя сапоги, и велюровый джемпер темно-бордового цвета.

У Мишель такие же сапожки и брюки, а чтобы выглядеть в тон своему новому партнеру, девушка покрасила несколько локон в ядовито-фиолетовый оттенок.

В самой студии на вопрос ведущего, "похожа ли для вас история, о которой рассказано в песне и сериале". Позитив сказал, что это близко всем парам, "то же самое, и мы все переживаем".

Ведущие уточнили, что оба музыканта имеют свои "половинки". И спросили, каково было находиться на карантине. Позитив и Мишель стали наперебой советовать какими должны быть "идеальные отношения".

Музыканты в один голос заявили, что если давать немного свободного пространства друг другу, тем более в условиях карантина, то у вас будут идеальные отношения.

Поклонники тут же поздравили певцов с новым хитом, и поделились впечатлениями:

"Два позитвных человечка на одном фото😍", "И цвет и песня - бомба!!!", "Шикарная песня", "👍😍Шикарная песня 👍😍".

Сама Мишель в сторис в комментарии к новому посту написала: "Какие мы смешные! Ну, вообщем, это и есть мы!".

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