Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала Танці з подружкою

На кадрах Мішель позує в кофті, сидячи на колінах. Ззаду Андраде можна побачити Яну Цибульську, зірку"Танців з зірками". Красуні почали разом виконувати рухи під музику. Як здалося співачці, в пісні звучало слово"Кисляк". Дівчата в кінці почали сміяться, після чого відео закінчилося. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені послухаюся, або там співається «Кисляк». Напишіть, якщо ви теж це почули", - написала зірка під кадрами.

Фанати поставили майже 200 лайків і написали кілька коментарів:

"Гівест кісфляк", " так, щось таке є. Але це не скасовує того, що ти чудово виглядаєш", "я з тобою фоткалася", "перша, Ура", "Вау".

@mishvirmish Мне послушаюсь, или там поётся «Кисляк» 😁😂 напишите если вы тоже это услышали @yanatsybulskaya27 ♬ original sound - 959pm on ig

Ми писали, що відома співачка Мішель Андраде підігріла інтерес до своєї персони, знову засвітившись з екс-солістом "Время и Стекло" Позитивом.

У себе в Instagram красуня опублікувала відео, зроблене під час зйомок "Орла і решки", де Мішель і Позитив стали ведучими. На відео видно, що Мішель фліртує і весело проводить час з колегою. Та й сам Позитив мило реагує на жарти артистки.

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