Известная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала танцы с подружкой

На кадрах Мишель позирует в кофте, сидя на коленях. Сзади Андраде можно увидеть Яну Цыбульскую, звезду "Танців з зірками". Красотки начали вместе выполнять движения под музыку. Как показалось певице, в песне звучало слово "Кисляк". Девушки в конце начали смеятся, после чего видео закончилось. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне послушаюсь, или там поётся «Кисляк». Напишите, если вы тоже это услышали", - написала звезда под кадрами.

Фанаты поставили почти 200 лайков и написали несколько комментариев:

"Гивест кисфляк", "Да, что-то такое есть. Но это не отменяет того, что ты прекрасно выглядишь", "Я с тобой фоткалась", "Первая, ура", "Вау".

@mishvirmish Мне послушаюсь, или там поётся «Кисляк» 😁😂 напишите если вы тоже это услышали @yanatsybulskaya27 ♬ original sound - 959pm on ig

Мы писали, что известная певица Мишель Андраде подогрела интерес к своей персоне, вновь засветившись с экс-солистом "Время и Стекло" Позитивом.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, сделанное во время съемок "Орла и решки", где Мишель и Позитив стали ведущими. На видео видно, что Мишель флиртует и весело проводит время с коллегой. Да и сам Позитив мило реагирует на шутки артистки.

Напомним, подопечная Потапа в микро-топе едва не выронила упругий бюст, кадры бесстыдства

А еще Politeka писала, что роман между подопечным Потапа Позитивом и Мишель Андраде, фанаты в недоумении

Также Politeka сообщала, что юная подопечная Потапа ответила депутатам, которые мечтают с ней познакомиться



