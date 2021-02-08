Горбунов заинтриговал новым селфи с известными актерами, готовится что-то грандиозное
Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов часто делится кадрами своей творческой и личной жизни на страницах Instagram. Как пишет Politeka, в этот раз Горбунов заселфился с коллегами, актерами, сыгравшими в известном украинском фильме "Скажене весілля 3" вместе со своим кумом Потапом.
Горбунов разместил на своей странице фото с Потапом, комиком Петром Бампером и Джимми Воха-вохой. Он написал, что спешил, чтобы приехать пораньше на съемки нового саундтрека к фильму, который выйдет уже 25 февраля.
"Кто рано встает, тот в пробки не попадает и на съемки вовремя приезжает! 😇 Снимаем клип на главный саундтрек к"Скаженому весіллю 3", - написал довольный телеведущий.
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Рядом с Горбуновім позировал улыбчивый Потап, Курчавый Воха-воха и известный комик и актер Петр Бумеранг. Не ускользнул от внимательных фанатов и антураж на заднем плане у артистов: манекены в шляпках. Новость фанатов восприняли на ура, поздравив актеров со скорым выходом картины.
"Аа Бампер!! 🤘👏🔥Вітаю всіх з виходом 3 частини!", "Які гарні шляпки на задньому фоні. Пасують акторам❤️", "Які гарні шляпки на задньому фоні. Пасують акторам❤️", "УРА!!", - написали в комментариях поклонники.
Стоит сказать, что комедию давно ждут украинские телезрители, ведь из тизеров, которые попали в сеть, это должно быть что-то невероятное и бомбическое.
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