Горбунов заинтриговал новым селфи с известными актерами, готовится что-то грандиозное

Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов часто делится кадрами своей творческой и личной жизни на страницах Instagram. Как пишет Politeka, в этот раз Горбунов заселфился с коллегами, актерами, сыгравшими в известном украинском фильме "Скажене весілля 3" вместе со своим кумом Потапом.

Горбунов разместил на своей странице фото с Потапом, комиком Петром Бампером и Джимми Воха-вохой. Он написал, что спешил, чтобы приехать пораньше на съемки нового саундтрека к фильму, который выйдет уже 25 февраля.

"Кто рано встает, тот в пробки не попадает и на съемки вовремя приезжает! 😇 Снимаем клип на главный саундтрек к"Скаженому весіллю 3", - написал довольный телеведущий.

Рядом с Горбуновім позировал улыбчивый Потап, Курчавый Воха-воха и известный комик и актер Петр Бумеранг. Не ускользнул от внимательных фанатов и антураж на заднем плане у артистов: манекены в шляпках. Новость фанатов восприняли на ура, поздравив актеров со скорым выходом картины.

"Аа Бампер!! 🤘👏🔥Вітаю всіх з виходом 3 частини!", "Які гарні шляпки на задньому фоні. Пасують акторам❤️", "Які гарні шляпки на задньому фоні. Пасують акторам❤️", "УРА!!", - написали в комментариях поклонники.

Стоит сказать, что комедию давно ждут украинские телезрители, ведь из тизеров, которые попали в сеть, это должно быть что-то невероятное и бомбическое.

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