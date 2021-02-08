Муж Насти Каменских Потап (Алексей Потапенко) закружил в танце свою овдовевшую тещу
Алексей Потапенко показал, какие у него отношения с тещей, которая недавно лишилась своего мужа. Потап станцевал с мамой Насти Каменских на воскресной вечеринке медленный танец и показал его в своем Instagram Stories, пишет Politeka.net.
На коротком видео после танца с женой Позитива Алексей Потапенко решил закружить в танце и свою молодую тещу Лидию Петровну. Потап одной рукой галантно взял женщину за талию, а второй аккуратно поддерживал ее руку. Они вместе медленно кружились под тихую музыку и веселый смех всей компании, которая собралась у Каменских дома в этот вечер.
Лидия Петровна в этот вечер надела мягкую голубую рубашку и распустила копну своих светлых кудрявых волос, которые унаследовала и ее дочь-звезда. Рядом с Потапом женщина смотрелась очень элегантно, а веселая компания и непринужденная атмосфера помогли ей в этот вечер не думать о недавней потере любимого мужа и быть в хорошем расположении духа. К тому же со смерти ее супруга Алексея Жмура прошло всего две недели и женщина, скорее всего, нуждается в поддержке и общении.
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Напомним, что Настя Каменских тоже поделилась кадрами с уютного домашнего праздника, показав их у себя в Instagram. В воскресенье Потап с женой организовали дома посиделки с близкими, которые прошли за разговорами обо всем на свете, а фанаты Каменских написали, что праздник получился очень атмосферным.
"Какое атмосферное фото", "Вауу", "Весьма шикарно сидите", "Уютненько", "Классные", "Хороший вечер в компании близких людей", "Классно, что есть такие люди",- отметили поклонники Насти в соцсети.
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