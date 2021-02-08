Украинский исполнитель и продюсер Потап закружил в танце жену Позитива из «Время и стекло»
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Настя Каменских поделилась кадрами с домашней вечеринки. Судя по видео, в доме у звездной пары собралось много друзей, для которых накануне Потап нажарил много мяса.
На одном из видео Потап засветился в объятиях жены своего друга Анны Андрийчук-Завгородней. Потап кружил девушку в танце, напевая импровизированную мелодию. Утехам Потап придавался прямо на глазах у своей красотки-жены. Кстати, Анна, как известно, лучшая подруга Каменских.
Потап на видео был одет в светлый костюм спортивного стиля. Анна тоже выбрала для похода в гости простую, но стильную одежду.
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Стоит отметить, что Завгородняя тоже опубликовала это видео у себя в соцсетях, оставив многозначительную подпись.
«Чтобы не происходило в жизни, неизменным всегда остается наша дружба и совместные выходные!», - подписала Анна видео.
Как известно, в последнее время в прессе активно обсуждают расставание Позитива и Анны. Правда, сама пара официально свой развод не подтверждала и не опровергала. Впрочем, в соцсетях друг у друга звезды перестали появляться.
Напомним, что Потап в модном бутике внезапно решил рассказать украинцам, как надо жить: «Тяжело? Сделайте...».
Как сообщала Politeka, раззадоренный Потап показал, чем балует Каменских на выходных: «Ой, что будет…».
Также Politeka писала, что Потап ошеломил видом с пышной шевелюрой на фото 20-летней давности: «Олег Винник на минималках».