Український виконавець і продюсер Потап показав, чим балуватиме Настю Каменських на вихідних

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував сторіс, в якому показав, чим займе свою неділю. Роззадорений Потап, незважаючи на холод, вибрався на вулицю і вирішив влаштувати барбекю. Він показав м'ясо, яке приготував для обіду і розповів, що планує з ним робити.

"Доброго недільного ранку. Як у вас настрій? Уууу, холодрига. Але я все одно приготував картопельку, сальце, яловичину, телятину, курочку, перепелочку. І, звичайно, за спиною розпалений тандир. Смачно, мммм", - зазначив задоволений Потап.

Варто відзначити, що артист був одягнений у куртку, яку не став застібати. На голові у нього красувалася шапка.

"Ой, що буде...мммм", - підписав фото артист.

Шанувальники не змогли залишити коментарі до відео, але напевно багато хто позаздрив Насті Каменських, яку чоловік у вихідний день вирішив побалувати смачним обідом.

Як відомо, Потап і Настя дотримуються здорового способу життя і правильного харчування. Судячи з усього, на вихідних парочка вирішила побалувати себе смачненьким. Правда, судячи з обсягу заготовленого м'яса, зіркова сім'я чекає гостей.

Нагадаємо, що Потап вдарився у філософію і спантеличив зверненням: "відкиньте чужі проблеми і...".

Як повідомляла Politeka, Потап приголомшив виглядом з пишною шевелюрою на фото 20-річної давності: "Олег Винник на мінімалках".

Також Politeka писала, що Потап у модному бутіку раптово вирішив розповісти українцям, як треба жити: "важко? Зробіть...".