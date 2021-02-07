Український виконавець і продюсер Потап показав, чим балуватиме Настю Каменських на вихідних
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував сторіс, в якому показав, чим займе свою неділю. Роззадорений Потап, незважаючи на холод, вибрався на вулицю і вирішив влаштувати барбекю. Він показав м'ясо, яке приготував для обіду і розповів, що планує з ним робити.
"Доброго недільного ранку. Як у вас настрій? Уууу, холодрига. Але я все одно приготував картопельку, сальце, яловичину, телятину, курочку, перепелочку. І, звичайно, за спиною розпалений тандир. Смачно, мммм", - зазначив задоволений Потап.
Варто відзначити, що артист був одягнений у куртку, яку не став застібати. На голові у нього красувалася шапка.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Внучка Софії Ротару крупним планом показала, за що її любить наречений-мільйонер: "О, боже мій..."
"Танці з зірками" назавжди втратили талановитого артиста, без болю не глянеш: "Боже, Юрчик..."
Стихія обрушила свій гнів на Україну, але найгірше ще попереду: "14 лютого буде найхолоднішим за 110 років"
"У нас закінчилося повітря!": люди опинилися у вогняному полоні масштабної пожежі, кадри трагедії
"Ой, що буде...мммм", - підписав фото артист.
Шанувальники не змогли залишити коментарі до відео, але напевно багато хто позаздрив Насті Каменських, яку чоловік у вихідний день вирішив побалувати смачним обідом.
Як відомо, Потап і Настя дотримуються здорового способу життя і правильного харчування. Судячи з усього, на вихідних парочка вирішила побалувати себе смачненьким. Правда, судячи з обсягу заготовленого м'яса, зіркова сім'я чекає гостей.
Нагадаємо, що Потап вдарився у філософію і спантеличив зверненням: "відкиньте чужі проблеми і...".
Як повідомляла Politeka, Потап приголомшив виглядом з пишною шевелюрою на фото 20-річної давності: "Олег Винник на мінімалках".
Також Politeka писала, що Потап у модному бутіку раптово вирішив розповісти українцям, як треба жити: "важко? Зробіть...".