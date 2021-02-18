Участница шоу "Маска" загадочная Роза заинтриговала своим заявлением об отношениях с детективом

Как пишет Politeka.net, на официальной странице шоу "Маска" в Instagram появилось горячее обсуждение того, кто же все-таки скрывается под маской Розы. К тому же интригующее заявление участницы в первом эфире проекта еще больше накалило обстановку.

Главные претендентки, на которых падает выбор среди зрителей в данный момент, это Алина Гросу, Даша Астафьева и Надя Мейхер. Поклонники шоу в своих комментариях к публикации не могут прийти к однозначному выводу, но пока что сходятся на кандидатуре изящной Алины Гросу, хотя есть и другие предположения.

"Злата Огневич или Алина Гросу", "Даша Астафьева, думаю", "Надежда Мейхер", "Алина Гросу", "Алина Гросу 100000000%", "Алина, но фигура как у Нади", "Алинка", "Монро", "Оля Цибульская", "Алена Виницкая",- теряются в догадках пользователи.

Но над этим вопросом сейчас задумываются и сами детективы, особенно Андрей Данилко и Михаил Хома (DZIDZIO). Все дело в том, что Роза уже успела заинтриговать судей не только своим пением, но и заявлением о том, что у нее были отношения с одним из них.

"Мое сердце принадлежит именно вам. Ведь когда-то один из почтенных наших детективов мне пообещал руку и сердце. Но отдал его другой женщине. Навсегда",- заявила Роза на сцене шоу "Маска".

После этих слов Оля Полякова попыталась спровоцировать Андрея Данилко на честный ответ, но артист начал отпираться и в шутку заявил, что его жена - это сцена, хотя под воздействием спиртного все возможно.

"Я женат на сцене, поэтому не нужно. Нет, ну я по пьяни могу наобещать чего угодно. Миша, а ну колись",- обратился он к DZIDZIO, хотя певец многозначительно воздержался от комментариев на этот счет.

Но как бы там ни было, следующий эфир грандиозного шоу может помочь расставить все точки над "і".

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