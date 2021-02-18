Известная артистка Оля Полякова пожаловалась, что ее дорогую квартиру в Печерском районе Киева затопило

Ситуацию, о которой рассказала артистка, активно комментируют в Сети, передает Politeka.net.

Из-за повышения температуры с крыши дома начал сходить снег, поэтому жилье певицы, расположенное на последнем этаже здания, затопило. Полякова заявила, что только весной сделала новый дорогой ремонт. Она отметила, что уже неоднократно жаловалась в Печерскую районную администрацию и ЖЭК, однако там просто не поднимают трубку.

Отметим, пользователи Сети бурно отреагировал на рассказ звезды. Пока одни возмущаются тому, как работает ЖЭК, другие уверены, что это расплата артистки за колкости в адрес других.

«Это возмутительно! Столько лет у человека проблема, а ЖЭК не шевелится», «Ответочка пришла за все ее оскорбления артистов. Теперь пусть выгребает», «Бумеранг он есть, нечего оскорблять», «Чего ЖЭК должен сбивать сосульки? Это что коммунальная квартира или частная собственность. Может еще захочет чтоб Кличко сбивал», «Бумерангом. Ответочка от гадостных слов», «Не дело в Поляковой, а то что ЖЭКИ это паразиты которые ни черта не делают много лет!», «Сочувствую-из года в год одно и тоже», - пишут в комментариях.

Напомним, недавно Оля Полякова оскандалилась, назвав Тину Кароль известной "плакальщицей" на похоронах.

Позже во время обсуждения фигуры героя в шоу "Маска", Полякова заявила, что она не может принадлежать Камалии, потому что "Камалия - сис**тая, огромная и с большими ногами".

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