Оля Полякова и Тина Кароль появились в новом проекте "Другие" от "1+1", подробности

Известная телеведущая "Світського життя" Катя Осадчая на страничке своего проекта анонсировала выпуск нового шоу вместе со звездами украинского шоубиза, среди которых Полякова, Кароль, Могилевская и Жан Беленюк, и другие, передает Politeka.net.

"Скандалы, интриги и даже немного расследования 😉 Премьера циркового шоу "Другие" в новом зале Дворца "Украина", - написано в анонсе передачи, обложкой которой стала фотография Кати Осадчей и Оли Поляковой. К певице последнее время медленно, но уверенно прилипает ярлык скандальной и грубой интриганки.

На фото Катя Осадчая, как всегда, выглядела безупречно в наряде "шпрехшталмейстра", равно как и звезды, которые каждая показала свои сильные стороны. Полякова конечно же показала длину своих ног, Тина Кароль, - чувственные формы.

Несмотря на все старания звезды разубедить поклонников в обратном, некоторые высказывания "суперблондинки" дают пищу для подобного мнения.

Интересно, что это первое мероприятие, на котором появились две знаменитости после грандиозного скандала, разгоревшегося на шоу "Маска" между Поляковой и Тиной Кароль. Напомним, Полякова назвала Кароль "плакальщицей", что задело не только тонкую душевную организацию Тины Кароль, но и ее рьяных поклонников.

Поклонники оценили знаменитостей, кому кто нравится. Некоторые расхваливали Полякову, другие осыпали комплиментами Тину.

"Полякова Огонь", "Ну де ж скандали без Полякової 😂","Тина Кароль ❤️", "Клоунеса, викрутиться і вспливе ....😌👇👇👇👇👇", "Полякова, як завжди, в трусах....🙄" - прокомментировали поклонники появление знаменитостей в шоу.

Наполним, Могилевская сблизилась с Поляковой после ее скандалов с Кароль и Камалией: «А что дружить уже нельзя?»

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