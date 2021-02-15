Украинская певица Наталья Могилевская удивила заявлением рядом с коллегой Олей Поляковой

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

«Оля, вот увидишь, завтра все напишут: «Могилевская предложила Поляковой выйти замуж» 😂 Ps. Кстати, помнишь я обещала нашу красивую фотографию, так вот она», - написала Могилевская и показала совместное фото с Поляковой.

Певицы запечатлены в черных пиджаках поверх мини-платьев.

«Просто Оля в скором будущем «наградит» незабываемым комплиментом», «Наталья, с Вами время работает в обратную сторону🔥 Великолепно выглядите», «Две звезды», «Шикарная пара», «Красотки и зажигалочки», «Девочки, вы крутые», «Судя по этой фотке, ей исполнился 21?)», «Девочки как по 18», «Прям как сестры», «Штепсуль и Тарапунька», «Я не поняла, а что дружить девочке с девочкой уже нельзя??? Дружите!!! Ещё и Тиночку к себе зовите», пишут в комментариях.

Отметим, дело в том, что недавно Полякова отметила 37-летие. А Могилевская подарила ей золотое кольцо с фамилией Оли.

«Ребята, посмотрите какой роскошный подарок на день рождения мне сделала Наташа Могилевская. Это кольцо, которое надевается на два пальца из золота и на нем написано "Полякова". Наташенька, спасибо огромное», - сказала Полякова и показала презент в «Сторис».

Напомним, недавно Оля Полякова оскандалилась, назвав Тину Кароль известной "плакальщицей" на похоронах.

Позже во время обсуждения фигуры героя в шоу "Маска", Полякова заявила, что она не может принадлежать Камалии, потому что "Камалия - сис**тая, огромная и с большими ногами".

Напомним, Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях

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