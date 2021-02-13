Наталья Могилевская похвасталась необычным подарком, который она подготовила на день рождения скандальной Оле Поляковой
Не так давно звезды украинского шоу-бизнеса устроили вечеринку-сюрприз для «Суперблондинки», которая отпраздновала день рождения еще в прошлом месяца. Судя по всему, Могилевская не смогла побывать на этом празднике, поэтому вручила подарок позже. На своей странице в Инстаграм она показала, что именно приготовила для своей коллеги.
На видео можно увидеть, как Могилевская вручает Поляковой коробочку с подарком и с нетерпением ждет, пока певица ее раскроет.
«Боже, Могилевская, что там? Ты предлагаешь мне замуж выйти?», - в шутку спрашивает Полякова.
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В ответ ее коллега только смеется.
«А я бы пошла», - добавляет Оля.
Как оказалось, Могилевская заказала специально для подруги именной золотой перстень с ее фамилией.
«Боже, какая красота! Спасибо большое», - восхищается Полякова.
Впрочем, позже Оля пожаловалась, что Могилевская не пришла к ней на праздник, хотя и обещала.
«Ты коза! Ты обещала ко мне прийти!», - возмутилась певица.
В ответ, Могилевская объясняет, что не смогла прийти из-за неразберихи в графике.
«Оля, с днем рождения! Будь счастлива. Оставайся такой же горячей, живой и настоящей», - подписала трогательные кадры Могилевская.
Отметим, что в последнее время Полякова отметилась сразу в нескольких скандалах. Сначала она назвала Тину Кароль, потерявшую мужа, «плакальщицей», а затем назвала Камалию «сис**той, огромной и с большими ногами».
Напомним, Могилевская обратилась к Кароль после скандала с Поляковой и показала фото: "Поздравляю, Тина...".
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