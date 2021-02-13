Наталья Могилевская вспомнила о Тине Кароль в особенный для нее период

Как сообщает Politeka.net, новый клип Тины Кароль на трек "Скандал" попал в тренды YouTube. В клипе Кароль исполняет почти акробатические номера и даже становится на мостик. Многие коллеги поздравляют Тину с выходом нового клипа.

К поздравлениям присоединилась и Наталья Могилевская. Она оставила свое сообщение в Instagram-Stories. Это произошло, как раз после скандала Поляковой и Кароль.

"Поздравляю, Тина с премьерой "Скандал". Это круто!" - подписала Могилевская снимок.

Первое, что бросается в глаза на совместном кадре знаменитостей – это декольте артистки и прозрачные вставки на ее платье. Она позирует в черном платье, на плечи Наталья накинула длинный пиджак. Макияж – нежный и естественный, а главная изюминка образа - красные туфли на высоком каблуке.

На Тине Кароль – топик яркого салатого цвета, который держится на одной лямке, черная кожаная юбка и изящные сапоги на тонкой шпильке. При этом они обе выглядят обворожительно, будто созданы для сцены, хотя и не хватает Дан Балана. Тогда бы кадр был еще интереснее.

Также ранее сообщалось, что 45-летняя Могилевская по просьбе фанатов поделилась своим рецептом борьбы с последствиями праздников.

«На мой взгляд лучше всего начинать с моно дня. Весь день вы едите 2-3 продукта, например - тыква,орехи или рыба и салат. Комбинаций может быть много… Можно день на кефире. А после него переходить постепенно на выбранную форму здорового питания и лёгких тренировок», - рассказала певица.

Напомним, 45-летняя Могилевская прогулялась по набережной босиком.

Как сообщала Politeka, дерзкая Полякова с Мальдив высказала украинцам все, что думает о новом языковом законе.

Также Politeka писала, что Могилевская спустя годы не выдержала и выдала правду о романе с Владом Ямой.