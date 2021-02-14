Известная украинская певица Наталья Могилевская появилась на публичном мероприятии со своим любимым другом, киевским бизнесменом Олегом Рыжовым

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала несколько сторис, на которых была в компании Рыжова. Как известно, сама певица убеждает общественность, что Олег просто ее друг. Однако поклонники звезды уверены, что между парочкой нечто большее.

Новые сторис подогрели слухи о романе. На видео Могилевская шла по снегу от машины до здания, в котором проходило мероприятие. Она шла под руку с Олегом, смеялась и кокетничала. В один из моментов пара не сдержала чувств и поцеловалась прямо на людях. Их не остановила даже ужасная погода, от которой хотелось быстрее сбежать в теплое помещение. Стоит отметить, что поцелуй выглядел как проявление чувств влюбленного человека.

На следующих сторис Наталья позировала с Олегом для фотографов, которые присутствовали на мероприятии. Певица была одета в блестящее платье с прозрачным низом. Бизнесмен позировал в синих штанах и сером пиджаке.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская показала, как выглядит без макияжа. Певица позировала в оранжевой шапочке, совершенно не скрывая своей натуральной красоты.

Напомним, что горячая Могилевская засветила свои прелести в прозрачном платье: «Устоять невозможно».

Ранее Politeka сообщала, что Могилевская проболталась о безумном поступке своего известного возлюбленного: "Мы обалдели, когда...".

Портал Politeka писал, что раскрасневшаяся Могилевская пристыдила украинцев и "велела" не быть занудами: "Только не говорите…".