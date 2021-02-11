Відома українська співачка Наталія Могилевська похвалилася красою в розкішній напівпрозорій сукні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала яскравий знімок, на якому постала в пікантному вбранні в оточенні чоловіків.

Могилевська в сторіс показала архівний кадр зі свого великого концерту у відвертому вбранні від Alessandra Rich (колекція весна-літо 2017).

Могилевська приміряла напівпрозору сукню з чорними мереживами золотою вишивкою і високим розрізом. На той момент воно коштувало 3990 доларів (105 тисяч гривень). Наталя підкорила розкішним зовнішнім виглядом, встояти перед яким неможливо.

На фото біля ніг Могилевської відображені чоловіки і жінки, ніби захоплені красою співачки.

Нагадаємо, великий сольний концерт народної артистки України Наталії Могилевської "Я-весна", на якому вона запалювала в такому вбранні відбувся 5 березня 2019 року в Палаці "Україна" в рідномі місті артистки Києві.

Сюрпризом для всіх стала тоді поява на сцені Владислава Ями та Ігоря Кузьменка, колишніх партнерів Наталії за проектом "Танці з зірками". З кожним з них співачка виконала танцювальну партію.

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