Известная украинская певица Наталья Могилевская похвасталась красотой в роскошном полупрозрачном платье
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала яркий снимок, на котором предстала в пикантном наряде в окружении мужчин.
Могилевская в Сторис показала архивный кадр со своего большого концерта в откровенном наряде от Alessandra Rich (коллекция весна-лето 2017).
Могилевская примерила полупрозрачное платье с черными кружевами золотой вышивкой и высоким разрезом. На тот момент оно стоило 3990 долларов (105 тысяч гривен). Наталья покорила роскошным внешним видом, устоять перед которым невозможно.
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На фото у ног Могилевской запечатлены мужчины и женщины, будто сраженные красотой певицы.
Напомним, большой сольный концерт народной артистки Украины Натальи Могилевской «Я – весна», на котором она блистала в таком наряде состоялся 5 марта 2019 года во Дворце "Украина" в родном городе артистки - Киеве.
Сюрпризом для всех стало тогда появление на сцене Владислава Ямы и Игоря Кузьменко, бывших партнеров Натальи по проекту "Танці з зірками". С каждым из них певица исполнила танцевальную партию.
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