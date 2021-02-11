Известная украинская певица Наталья Могилевская похвасталась красотой в роскошном полупрозрачном платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала яркий снимок, на котором предстала в пикантном наряде в окружении мужчин.

Могилевская в Сторис показала архивный кадр со своего большого концерта в откровенном наряде от Alessandra Rich (коллекция весна-лето 2017).

Могилевская примерила полупрозрачное платье с черными кружевами золотой вышивкой и высоким разрезом. На тот момент оно стоило 3990 долларов (105 тысяч гривен). Наталья покорила роскошным внешним видом, устоять перед которым невозможно.

На фото у ног Могилевской запечатлены мужчины и женщины, будто сраженные красотой певицы.

Напомним, большой сольный концерт народной артистки Украины Натальи Могилевской «Я – весна», на котором она блистала в таком наряде состоялся 5 марта 2019 года во Дворце "Украина" в родном городе артистки - Киеве.

Сюрпризом для всех стало тогда появление на сцене Владислава Ямы и Игоря Кузьменко, бывших партнеров Натальи по проекту "Танці з зірками". С каждым из них певица исполнила танцевальную партию.

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