Популярная украинская певица Наталья Могилевская задалась важным и актуальным для многих вопросом

Как известно, многие люди после новогодних праздников не торопятся убирать елку и другие украшения. Среди таких любителей сохранять новогоднее настроение едва ли не до самой весны оказалась и Могилевская. Эту актуальную для многих тему певица подняла в новом посте на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Могилевская поделилась своим снимком на фоне ярко украшенной елки. Певица позирует в черном топе и кремовом пиджаке. При этом, внимание к себе так и привлекает глубокое декольте звезды.

Впрочем, самой Могилевской явно не до этого. Певица задалась важным вопросом:

«Пора уже ёлку убирать?», - написала она.

Ее поклонники тут же отреагировали на ее свежий пост.

«Нет еще, моя еще тоже стоит не будем нарушать традиции, 8 марта уберём», «Пусть ещё постоит, такая погода на улице.. Продлите себе новогоднюю атмосферу», «Как вы прекрасны. Ну и ёлочка красивая», «Ого», «Я думала, что убрала елку последней», «Та ну! Через 9 месяцев опять ставить! Зачем лишний труд?», «Ну да, еще чего, такую красоту убирать, зима на дворе!», «Как ты выглядишь так хорошо каждый день?», «Вау! Обворожительная, Наталья! На ёлку даже внимания не обратила)», - пишут люди.

Напомним, что Могилевская разговорилась о любви к бывшему, заинтриговав до предела: "Ох, Наташа...".

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