Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась неожиданной новостью со своими поклонниками

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала яркий снимок, на котором предстала в весьма оригинальном виде. Длинные ногти артистка разукрасила в разноцветные краски, а сзади организовала яркий фон из цветных блоков с именами.

На пальце у Могилевской красовалось кольцо с ее именем «Натусик». Как известно, недавно вышла одноименная песня артистки.

«Прояви свою индивидуальность. Имя может быть любое», - загадочно подписала фото звезда.

Как оказалось, Могилевская решила покорить мир моды, использовав свой хит для продажи аксессуаров и одежды.

«Культ собственного имени - отличный способ поверить в себя», - заявила Могилевская.

Отметим, что Наталье Могилевской 45 лет, но она продолжает держаться на плаву в украинском шоу-бизнесе, постоянно пробуя что-то новое. Свой последний хит Могилевская записала с молодыми исполнителями, оставив в своей песне отсылки к популярным песням российских рэперов.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская разлеглась на диванчике в белом костюме. Сверху красотка набросила леопардовую шубку. Певица выглядела потрясающе. Именно в таком образе она появилась в своем свежем клипе.

Напомним, что Могилевская разговорилась о любви к бывшему, заинтриговав до предела: "Ох, Наташа...".

А еще Politeka писала, что закутанная Могилевская в снегу решила "потягаться" с Осадчей, эффектные кадры: "Надо радоваться!".

Также Politeka сообщала, что 45-летняя Могилевская с "мужским" голосом поставила на место юную красотку, видео: "Я про себя, вообще-то".