Наталія Могильовський заінтригувала шанувальників, поставивши провокаційне запитання про "колишню" любов

Відома співачка, Наталя Могилевська обожнює привертати до себе увагу, не так давно співачка стала знову частим гостем зіркових тусовок і шоу-програм. Як передає Politeka.net, Могилевська також активно "живе" в Instagram, де в одному з останніх постів заінтригувала фанатів до межі.

Наталія розмістила чорно-біле фото і поставила провокаційне запитання: "Як ви думаєте, чи може повернутися любов до колишнього через час? З вами таке траплялося?", чим викликала бурю в коментарях. Кожен шанувальник, з висоти свого досвіду, став радити Могилевській та ділитися зі співачкою своєю думкою.

Однак багатьох зацікавило, про кого саме говорить Наталя. У тегах співачка написала про ніжність, чуттєвість.

Фотограф, дійсно, відобразив знаменитість в неймовірно ніжних тонах. Попри те, що знімок чорно-білий, викликає тільки теплі почуття. Ймовірно через те, що зірка "Танців з зірками" одягла пухнасте вбрання, а мейкап додав образу співачки чуттєвості.

Фанати також підкреслили, що Наташа дуже чудово виглядає і навіть поцікавилися дієтою і режимами, які знаменитість дотримується, щоб мати такий чарівний вигляд.

"Наташа, ви дуже красива, ви королева!", "Яке провокуючі питання! 😀", "Яке інтимне питання...", "Якщо у Вас в голові вже посіялось це запитання, то відповідь однозначно Так!", "Оххххх, Наташа😉, в житті все може бути, і любов до колишнього теж може заграти новими фарбами😉. Шанс потрібно дати, а раптом❤️😉😉😉😉👍👍👍", - ось лише деякі коментарі фанатів.

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