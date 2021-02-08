Співачка Наталія Могилевська позмагалася з телеведучою Катериною Осадчою в кращому зимовому відео

45-річна Наталія Могилевська вирішила довести, що для справжніх веселощів немає вікових обмежень, і на своїй сторінці в Instagram показала чудові кадри на тлі зимового пейзажу, пише Politeka.net.

Співачка скористалася справжньою зимовою погодою, і вирішила не сидіти в теплі, дивлячись на сніжинки, що падали з неба, крізь віконну раму, а, одягнувшись тепліше, вибігла на вулицю, щоб покидатися снігом і порадіти зимовому дню.

На відео Наташа Могилевська, одягнена в теплу довгу дублянку з великим хутряним коміром, загрібає руками сніг і, сміючись, підкидає його над собою. 45-річна зірка, немов маленька дівчинка, щиро раділа своєму несподіваному вчинку і з захопленням в очах кружляла під сніговим "дощем".

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)

Цікаво, що схожим відео в той же день на своїй сторінці в Instagram поділилася і телеведуча Катя Осадча, яка зняла красиві кадри під час прогулянки по засніженому лісі.

Телеведуча одягла легку, але теплу білу куртку вільного крою і милу шапочку і, замотавшись в шарф, просто насолоджувалася снігом, який м'якими пухнастими "пластівцями" накривав і її, і дерева, і землю. При цьому Катя Осадча самозабутньо посміхалася самою неповторною посмішкою і насолоджувалася сніговою погодою.

"Радість від погоди, коли понеділок-вихідний", - підписала свою публікацію Катя Осадча і відразу ж знайшла підтримку у своїх шанувальників.

"Правильно! Треба радіти! І ви чудово проводите час!", "Добре!!!", "Wow", "Катрусю, ти як у казці", - написали фоловери у своїх коментарях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Нагадаємо, 45-річна Могилевська здивувала зовнішністю, фото "порвало" мережу: "Боже, як ви змінилися"

Як повідомляла Politeka, Могилевська розговорилася про любов до колишнього, заінтригувавши до межі: "Ох, Наташа..."

Також Politeka писала, що "Голос країни" жорстко рознесли після фото Осадчої і Горбунова з Даном Баланом: "соромно за наше..."