Співачка Наталія Могилевська позмагалася з телеведучою Катериною Осадчою в кращому зимовому відео
45-річна Наталія Могилевська вирішила довести, що для справжніх веселощів немає вікових обмежень, і на своїй сторінці в Instagram показала чудові кадри на тлі зимового пейзажу, пише Politeka.net.
Співачка скористалася справжньою зимовою погодою, і вирішила не сидіти в теплі, дивлячись на сніжинки, що падали з неба, крізь віконну раму, а, одягнувшись тепліше, вибігла на вулицю, щоб покидатися снігом і порадіти зимовому дню.
На відео Наташа Могилевська, одягнена в теплу довгу дублянку з великим хутряним коміром, загрібає руками сніг і, сміючись, підкидає його над собою. 45-річна зірка, немов маленька дівчинка, щиро раділа своєму несподіваному вчинку і з захопленням в очах кружляла під сніговим "дощем".
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Цікаво, що схожим відео в той же день на своїй сторінці в Instagram поділилася і телеведуча Катя Осадча, яка зняла красиві кадри під час прогулянки по засніженому лісі.
Телеведуча одягла легку, але теплу білу куртку вільного крою і милу шапочку і, замотавшись в шарф, просто насолоджувалася снігом, який м'якими пухнастими "пластівцями" накривав і її, і дерева, і землю. При цьому Катя Осадча самозабутньо посміхалася самою неповторною посмішкою і насолоджувалася сніговою погодою.
"Радість від погоди, коли понеділок-вихідний", - підписала свою публікацію Катя Осадча і відразу ж знайшла підтримку у своїх шанувальників.
"Правильно! Треба радіти! І ви чудово проводите час!", "Добре!!!", "Wow", "Катрусю, ти як у казці", - написали фоловери у своїх коментарях.
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