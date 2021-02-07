Популярна українська співачка Наталія Могилевська здивувала "чоловічим" голосом і розповіла про нову зачіску
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим кумедним відео на своїй сторінці в Тікток.
Як відомо, 45-річна Могилевська намагається не відставати від молоді і слідувати всім модним тенденціям. Вона не обійшла стороною і створення кумедних відео для популярної соцмережі.
Так, на нових кадрах Могилевська вирішила розіграти смішну сценку з однією з блогерів. На кадрах співачка несподівано починає "говорити" чоловічим голосом під накладений на відео трек:
"Ой, яка краса!",- "вимовляє" Могилевська з характерним акцентом.
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Дівчина на відео дякує їй, проте співачка тут же парирує:
"А чого "спасибі"? Я про себе взагалі-то, я собі зачіску нову поставив", - каже співачка і досить посміхається.
У підписі артистка поцікавилася у передплатників, як у них з настроєм.
Шанувальники тут же почали коментувати її публікацію.
"дивлячись на тебе щастя",» відео дуже сподобалося", "ви дуже красива", - пишуть люди.
Нагадаємо, ми розповідали, що Наталя Могилевська зізналася, що з дитинства не любить снідати вранці, тому для неї цей прийом їжі завжди був проблемою.
Втім, вона знайшла для себе сніданок, який їй підходить: насіння Чіа, вівсяне молоко, сироп агави і ягоди.
Нагадаємо, Могилевська зважилася показати Олю Полякову в реальному житті і тут же пошкодувала: "як з дачі їхала...".
Як повідомляла Politeka, розв'язна Могилевська напялила маску і похуліганила в машині, зірку не впізнати: "сьогодні свято".