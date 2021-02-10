Закутанная в снега Могилевская с тоской в глазах пригласила фанатов пообщаться

Наталья Могилевская, известная украинская певица, которая не так давно кардинально изменила имидж, подобно всем звездам украинского шоу-биза продолжает общаться с поклонниками в Instgaram, "набивая" все больше фанатов. Как передает Poltteka.net, Могилевская разместила очередное селфи с вопросом к поклонникам, какой бы фильм посоветовали ей смотреть.

"Свободный вечер. Посоветуйте сериал. Буду смотреть кино и отвечать на ваши вопросы в сторис ❤️", - написала Могилевская.

Для своей зимней фотосессии Наталья выбрала молочного цвета шубку и кофейную шапочку, которые очень дут знаменитости. Наталья сделала фото на улице о всей видимости во дворе своего дома. Прекрасный макияж подчеркнул глубину глаз Натальи.

Подруга Натальи, знаменитая Ирина Билык оценила лук звезды и посоветовала посмотреть сериал "Ход королевы". Она написала: "Наташенька, посмотри "Ход королевы". Мне понравился!"

Фанаты не упустили возможность и написали свои самые любимые сериалы, однако и написали что звезда очень красиво выглядит:

"Яка ви Красунечка))!Просто немае слiв🔥🔥🔥🔥", "Вы нереальная красотка!!! 🔥 помню Вас ещё с передачи "Шанс", ни чуть не изменились 👏", "Прекрасно выглядите💞💄", "Наташенька как приятно за Вами наблюдать. Вы прекрасны. 💐", "Наталочка, ви така мила😍", "Красотка Наталья. Это не название сериала, а Наталья- красотка".

Напомним, Могилевская затмила все вокруг своим бездонным декольте, которое так и притягивает взгляд: "Вау!

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