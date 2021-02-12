Наталя Могилевська пересіла з джипа на лижі і похвалилася активним відпочинком

Відома співачка Наталія Могилевська, яка останнім часом засмучує фанатів своїми сумними фото, цього разу кардинально змінила настрій, показавши, як вміє активно відпочивати. У своєму Instagram співачка розмістила кілька кадрів відпочинку на лижах, пише Politeka.net.

Наталя поділилася своїм бешкетним настроєм з шанувальниками, і розповіла, що не збирається нити, що втомилася від пробок і чистки машини. Вона зробила кілька кадрів на лижах і покачалася в снігу.

"У грудні вони говорили, що зима не буде суворою... Ха-ха-ха!",- написала співачка. Вона помітила, що торік було всього вісім морозних днів, проте в цьому - все не так.

Співачка заявила, що втомилася слухати ниття зануд, які скаржаться на сніг і пробки. "Влітку ви також будете обурюватися, коли температура підніметься до + 30".

Наталя покликала фанатів кататися на борді з Андріївського узвозу, ставати разом з нею на бігові лижі, і брати санки та бігти на гірки. "Зима не буде радувати нас вічно!",- підсумувала співачка

"Чудово!", "Це ж класно, а то розслабилися всі і забули взагалі що таке "зима". До речі, відразу згадалася ваша пісня "Зима"️"," Красунька👏 👏", "замело завірюхою, зима цього року класна ️ ️ PS ви така мила і класнюча, 😍 😍 а останні відео 😂 😍 👍 😂 супер", - написали шанувальники Наталії.

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