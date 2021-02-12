Наталья Могилевская пересела с джипа на лыжи и похвасталась активным отдыхом
Известная певица Наталья Могилевская, которая в последнее время огорчает фанатов своими грустными фото, в этот раз кардинально изменила настроение, показав, как умеет активно отдыхать. В своем Instagram певица разместила несколько кадров отдыха на лыжах, пишет Politeka.net.
Наталья поделилась своим озорным настроем с поклонниками, и рассказала, что не собирается ныть, что устала от пробок и чистить машины. Она сделала несколько кадров на лыжах и покачалась в снегу.
"В декабре они говорили, что зима не будет суровой… Ха-ха-ха!", - написала певица. Она подметила, что в прошлом году было всего восемь морозных дней, однако в этом - все не так.
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Певица заявила, что устала слушать нытье зануд, которые жалуются на снег и пробки. "Летом вы также будете возмущаться, когда температура поднимется до +30".
Наталья позвала фанатов кататься на борде с Андреевского спуска, ставать вместе с ней на беговые лыжи, и брать санки и бежать на горки. "Зима не будет радовать нас вечно!", - подытожила певица
"Чудово!", "Это же классно, а то расслабились все и забыли вообще что такое "зима". Кстати, сразу вспомнилась ваша песня "Зима "😍", "Красунька👏👏", "Замело, завьюжило, зима этого года классная 😍❄️ ps Ви такая милая и класнюча, 😍😍 а последние видео 😂😍👍😂 супер", - написали поклонники Натальи.
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