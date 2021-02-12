Известная украинская певица Наталья Могилевская показала свое жилье и верного друга

Звезда рассказала о том, кого ждет в гости во время снегопада, передает Politeka.net. Могилевская записала соответствующее видео в сторис Инстаграм.

На кадрах певица позировала без косметики, применив фильтр. Артистка надела шапочку и черную толстовку.

Выглядела певица очень свежо и заряжала смехом.

Наталья рассказала, что у нее дома отключился свет. Сейчас на улице снегопад, а к ней едут музыканты для репетиции весенних концертов.

"У меня пропал свет. Страшный снегопад, все замело. Наверно, будем играть на кастрюлях", - рассказала Могилевская.

Звезда предложила позже заглянуть в ее сторис и посмотреть, как они дурачатся, а также попросила поклонников задавать ей вопросы.

Стоит отметить, что во время записи видео, к звезде подошел ее верный друг - черный песик, которого звезда погладила.

Видео не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь такой возможности в сторис нет.

Отметим, Наталья Могилевская родилась второго августа 1975 года. С детства она мечтала стать знаменитой вокалисткой. Будущая звезда училась в Киевском эстрадно-цирковом училище и Киевском национальном университете культуры и искусства.

В 1995 году певица выпустила свои первые хиты, которые понравились зрителям, отчего популярность артистки стала расти и сейчас любовь к ней не угасает.

Этой весной Могилевская дает концерты по Украине.

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