Наталя Могилевська розповіла про відчайдушний вчинок, на який зважився заради неї один з коханих
Відома українська співачка завжди славилася своєю гордою вдачею. Одного разу через це її коханому довелося піти на крайні заходи для того, щоб повернути прихильність зірки, розповіла Могилевська в коментарі сайту ТСН.иа.
За словами співачки, один раз вона сильно образилася на свого чоловіка: не відповідала на телефонні дзвінки і відмовлялася відкривати йому двері. Це змусило романтика піти на крайні заходи.
"Він взяв пожежну машину. У цей момент я пила з подругою чай, до речі, з подругою-журналісткою Ладою Лузіною, яка тоді ще не визначилася, вона моя подруга або журналіст. Ми очманіли, коли влітку в розкритих дверях балкона на шостому поверсі з'явилася його голова з величезним букетом квітів", - розповіла зірка.
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Вона додала, що за цим широким жестом спостерігали всі її сусіди. Зірка вважає великою удачею той факт, що ця історія свого часу не потрапила в ЗМІ, адже її коханий, про якого йде мова, був відомою особистістю. Втім, називати його ім'я співачка не стала.
Могилевська також пораділа тому, що в той час ще не було телефонів з камерами і Інстаграма.
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