Наталья Могилевская рассказала об отчаянном поступке, на который решился ради нее один из возлюбленных
Известная украинская певица всегда славилась своим гордым нравом. Однажды из-за этого ее возлюбленному пришлось пойти на крайние меры для того, чтобы вернуть расположение звезды, рассказала Могилевская в комментарии сайту ТСН.ua.
По словам певицы, один раз она сильно обиделась на своего мужчину: не отвечала на телефонные звонки и отказывалась открывать ему дверь. Это заставило романтика пойти на крайние меры.
«Он взял пожарную машину. В этот момент я пила с подругой чай, кстати, с подругой-журналисткой Ладой Лузиной, которая тогда еще не определилась, она моя подруга или журналист. Мы обалдели, когда летом в раскрытых дверях балкона на шестом этаже появилась его голова с огромным букетом цветов», - рассказала звезда.
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Она добавила, что за этим широким жестом наблюдали все ее соседи. Звезда считает большой удачей тот факт, что эта история в свое время не попала в СМИ, ведь ее возлюбленный, о котором идет речь, был известной личностью. Впрочем, называть его имя певица не стала.
Могилевская также порадовалась тому, что в то время еще не было телефонов с камерами и Инстаграма.
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