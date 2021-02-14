Известная певица Наталья Могилевская показала себя и обратилась к украинцам

На кадрах Могилевская позировала в платье, бретельки которого были только видны. Красотка сначала закрыла камеру двумя сердечками, а после этого показалась крупным планом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дорогие мои. С Днем Святого Валентина. Будьте счастливы, пожалуйста, говорите друг другу ласковые слова. Будьте нежными друг с другом, будьте любящими. Это так важно, чтобы у вас было все хорошо рядом с любимым человеком. Берегите, с Днем Святого Валентина", - сказала Наталья в ролике.

"И только одно чувство способно оживить упавшего духом, вдохновить человека, который безнадежно разбит и разочарован...

Оно окрыляет тех, кто прежде боялся летать.

Дарит смысл и наполняет счастьем.

Мы называем это чувство любовью", - написала под публикацией Могилевская.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Пусть любовь никогда не кончается!", "Любовь спасет мир", "Такая красивая и милая", "Только вы сумели передать мне настоящее чувство праздника на день Валентина. Поэтому желаю вам большого счастья,и везения в любви!", "Наталья, я тебя обожаю, в восторге от твоих песен и твоего творчества. Но как-то не нравится макияж, смени стилиста своего".

Напомним, Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях

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